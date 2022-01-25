Sosyal medyada ilgi odağı oldu! İstanbul fragmanı!

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Yurt genelinde etkisini artıran kara kış, mega kent İstanbul'u da karla vurdu. Yapılan uyarıların ardından dün bastıran yoğun kar yağışı sonrası sadece ara yollar değil; ana arterler de beyaz esaretin mahkumiyetini yaşadı.

ARAÇLAR KONTAK KAPATTI

Avrupa yakasında da kar yağışı etkili oldu. Binlerce araç ve sürücüleri, Yenibosna Bahçelievler yönünde trafikte mahsur kaldı. İşte o anlar, kentin yüksek binalarından da görüntülendi.

FRAGMAN GÖRÜNTÜSÜ GİBİ

Çekilen videolar İstanbul'da hayatın nasıl durduğunu gösterirken, sanki bir filmin fragman görüntüsü gibiydi.

KIRMIZI IŞIK NEHRİ OLUŞTU

Stop lambaları yanan araçlar kara yollarında kilometrelerce uzanan kırmızı bir ışık nehrini andırdı.