Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltında, maymuna da el konuldu

DHA

Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla `Makak´ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi'nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi'nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

3'ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün İzgi'nin Eyüpsultan'daki evine gelen ekipler, "Makak" cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

DKMP ekiplerince, İzgi'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.

GÖZALTINDA

Kaçak şekilde maymun beslediği belirlenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'nin, Sarıyer'deki evine operasyon düzenledi.

Baskında Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alınırken makak cinsi maymuna da el konuldu.

Şüpheli Meriç İzgi, emniyetteki işlemlerinin ardından gün içinde adliyeye sevk edilecek. Elif Türkan E. ise tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

El konulan maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.