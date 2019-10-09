Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de sivilleri hedef almaya başladı. Ayrıca YPG'li teröristlerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle sivil vatandaşlar yaralandı.

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CERABLUS'TAKİ SALDIRIDA 1 SİVİL CAN VERDİ, 7 SİVİL YARALANDI



Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere yönelik saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER SİVİL HALKIN EVLERİNİ KULLANIYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken Suriye'nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları, yerel halka ait evleri kullanıyor.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Türkiye’deki sivil yerleşimlerini hedef alıyor.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde işgallerinde tuttukları Kamışlı, Rasulayn ve Malikiye ilçelerinden Türkiye’ye havan saldırıları düzenlerken, çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Kürtçenin Kamışlı ağzını kullanan teröristlerin sivillere ait bir evin avlusuna yuvalandığı ve buradan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Görüntülerde, havan mermisini namluya koyan teröristin sivil kıyafetli olduğu da dikkati çekiyor.

AA gün içinde yayınladığı haberinde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN SURİYE'DEN ATTIĞI ROKET 3 SİVİL VATANDAŞI YARALADI



Terör örgütü YPG'lilerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine attığı roketle 3 kişi yaralandı. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesindeki Hayat sokağında 3 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Saldırıda yaralananlar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.