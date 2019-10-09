09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 itibariyle başladı. Türk jetleri ve obüsler, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki YPG/PYD hedeflerini vurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TSK, Suriye Milli ordusuyla Barış Pınarı harekatını başlattı" diyerek harekatın başladığını duyurdu.
Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatını başlattı. Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan duyurdu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TWITTER'DAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. #BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
TEL ABYAD VE RESULAYN VURULUYOR
TSK, Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad şehirlerindeki terör örgütü YPG/PYD hedeflerini ve silah depolarını Diyarbakır'dan havalanan jetler ve bölgede bulunan obüslerle ateş altına aldı.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
AKÇAKALE'DE OKULLAR TATİL
Akçakale'de, belediye anonsuyla okulların tatil edildiği duyuruldu.
Öte yandan Akçakale Belediyesi'nden anons yapılarak, vatandaşların toplu yerlerde bulunmaktan kaçınmaları isteniyor. Ayrıca bölgeden Mehter Marşı'nın çalındığı duyuluyor.
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