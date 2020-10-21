Muayene olmaya gitti! Doktora yapılır mı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir doktorun görev sırasında masasında bıraktığı cep telefonunu çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yaptıkları operasyonla yakaladı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.