28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'de Leyla Ercan (29),3 yıl önce bir fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı.
10 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI
Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8.5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.
"GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ"
DHA'da yer alan habere göre ikiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, "Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı" dedi.
"KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN"
Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!