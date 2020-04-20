Bayburt’un Aydıntepe İlçesi'ne bağlı Çatıksu Köyünde Murat Kıroğlu’na ait inek merdivenleri kullanarak İsrafil Şahin isimli vatandaşın çatısına çıkıp buradan 2 farklı çatıya geçti.

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İHA'da yer alan habere göre daha sonra köylülerin yardımıyla inek kazasız belasız biçimde aynı yoldan aşağı indirildi. İneğin çatıda gezinmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çatıdaki ineği görenler şaşırıp kaldı.