Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile eşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda zanlının asker arkadaşı olan Salih Durmuş’u sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı N.B. gözaltına alındığı Yalova’dan Çorlu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Çelik yelek giydirilen N.B., polisteki ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle götürüldüğü adliye girişinde, basın mensuplarının "Neden yaptın" sorusuna, "En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim" yanıtını verdi.