Sokak ortasındaki koca dehşetine 11 yıl ceza!

Otomobil aksesuarları satan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019´da Kocasinan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i, başka biriyle yazıştığı ve bu kişi ile yan yana gördüğü iddiasıyla sokak ortasında bıçakladı.
DHA'nın haberine göre Sinem Karadeniz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalandı.
TUTUKLU HALİ DEVAM EDECEK
İşlemlerinin ardından Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, geçen yıl 8 Ekim´de görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ali Karadeniz´in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İSTİNAF CEZAYI YÜKSEK BULDU
Sanık avukatının cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itiraz ile dosya, istinafa taşındı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında `haksız tahrik´ indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
CEZASI 11 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
İstinafın bozma kararının ardından Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın duruşmasında sanık Ali Karadeniz ile eşi Sinem Karadeniz hazır bulundu. Eski ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Ali Karadeniz, tahliyesini istedi.
Şikayetinin devam ettiğini belirten Sinem Karadeniz ise, "Boşanma davasını geri çekeceksin. `Çocuğun velayetini de bana vereceksin´ dedi. Kalıcı bir hasarım yok. Ama, bıçak nefes borumu kestiği için nefes almakta zorlanıyorum. En ağır cezayı çekmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz´i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. `Haksız tahrik´ indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İSTİNAF KARARI ONADI
Yerel mahkeme tarafından yeniden yargılanan ve cezası düşürülen Ali Karadeniz'in dosyası yeniden yapılan itiraz üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi´ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen 11 yıl 3 ay cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, itiraz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, bozma gerekçesinde istenen eksikliklerin tamamlandığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.
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