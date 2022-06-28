Siyasilerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları

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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ardından birçok siyasi taziye mesajı paylaştı.

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, dün gece kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkın'ın ardından birçok siyasi de taziye mesajı paylaştı. O mesajlar şöyle:

İbrahim Kalın: Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam… Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cüneyt Arkın vefatından büyük üzüntü duydum. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren, çizgisini değiştirmeyen duruşu ve vasfıyla herkeste hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın her zaman hatırlanacaktır. Cenab Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, sinema camiasına sabırlar diliyorum.

Binali Yıldırım: Türk sinemasının duayeni, değerli sanatçı #CüneytArkın’ı maalesef kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

CHP: Türk sinemasının efsane çınarı, yurtsever aydınımız #CüneytArkın'ı kaybettik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Ömer Çelik: Sinemamızın büyük ismi #CüneytArkın’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Mustafa Destici: Türk sinemasının Kara Murat’ı, Battal Gazi’si, Malkoçoğlu’su, Dünyayı Kurtaran Adam, Güneş Ne Zaman Doğacak ve daha nice filmlerin usta oyuncusu #CüneytArkın Fahrettin Cüreklibatur vefat etmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sinema dünyasına başsağlığı diliyorum.

Ahmet Davutoğlu: O Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu.

Cüneyt Arkın hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Yılmaz Büyükerşen: Çocukluk arkadaşım, dostum ve sinema tarihimizin efsanesi sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun...

Mansur Yavaş: Türk sinemasının en değerli isimlerinden, Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Kara Murat. Filmlerin nesiller boyunca izlenmeye devam edecek.

Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun.