Sivas'ta feci olay! Ölü sayısı 4'e yükseldi!

İHA

Sivas'ta edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde içtikleri sahte rakıdan zehirlenerek ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. İlçede bir ikamette kaçak yollarla metil alkol kullanılarak üretildiği tespit edilen sahte rakıdan ilk ölüm 5 gün önce gerçekleşmişti.

İLK ÖLÜM 5 GÜN ÖNCE OLDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre M.K. isimli kişi içtiği sahte rakıdan sonra kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÖLÜMLER BİRBİRİNİ İZLEDİ

İki gün önce ise Ş.D. isimli bir kişi de içtiği sahte rakıdan sonra rahatsızlanıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün ise yine Zara ilçesinde ikamet eden B.E. isimli kişi hayatını kaybetti.

Alkollü içkilerdeki yüzde 70’e varan vergi oranları Türkiye’de özellikle yılbaşı öncesi kaçak içki üreticilerinin iştahını kabartıyor.

BU SABAH BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Bugün de Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören G.K., sabah saatlerinde öldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemler sürüyor.

6 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde içtikleri sahte rakı nedeniyle rahatsızlanan 6 kişinin tedavileri sürüyor.