Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika: Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

AA

Sivas'ta, alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.

OTOBÜS ŞARAMPOLE İNDİ

Öte yandan kaza sonucu, 19 kişi yaralandı. Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla tedaviye alınmak üzere çevredeki hastanelere sevk edildi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ise ambulansla Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.