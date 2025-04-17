TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekilli Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dolaşım destek cihazına bağlı durumda olan Önder'in hayati riski devam ediyor. Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi" dedi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu acil ameliyata alındı. Önder'in operasyonu 12 saatte tamamlandı. Hastaneden yapılan açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda Haberi Görüntüle

"BUGÜN GENEL DURUMU DÜNE GÖRE İYİ"

Hastane Başhekimi Prof.Dr.Çavlan Çiftçi bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre iyi. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Tedaviye oldukça iyi yanıt veriyor. Sesleri duyuyor tepki veriyor. Kalbin sol kısmı oldukça iyi kasılıyor. Kalbin sağ kısmında kasılma sorunu var. İyileşme süreci zaman alacak. " ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." KIZINA TEPKİ VERDİ Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şunları söyledi: "Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."

Önder'in kızı babasına seslendi Haberi Görüntüle TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konuda açıklama yapmak doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalede iyi bir insan, iyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memleketini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresince bir kez daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza kavuşur.” dedi. Tekdağ'dan Önder'e geçmiş olsun ziyareti CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan’ı iki kez arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

REKLAM Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü Haberi Görüntüle SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E DESTEK ZİYARETLERİ Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'e destek ziyaretleri devam ediyor. Gün boyu süren yoğun ziyaret trafiğinde sanat, siyaset ve sivil toplum çevrelerinden çok sayıda isim hastaneye geldi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı ve heyeti, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP’li ilçe belediye başkanları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye geldi. "Geçmiş olsun" mesajları Haberi Görüntüle Ahmet Mümtaz Taylan, Mahsun Kırmızıgül, Menderes Samancılar’ın aralarında yer aldığı sanatçılar, Eren Keskin ve çok sayıda hak örgütü temsilcisi, milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler ve yazarlar da hastaneye ziyarette bulundu.