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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Teoman, Seda Sayan ve Mahsun Kırmızıgül, yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesaj yayımladı

        Ünlülerden, 'Sırrı Süreyya Önder' mesajları

        Ünlü isimler, yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:53
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        "Geçmiş olsun" mesajları
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde ameliyata alındı. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

        Ünlü isimler, doktorları tarafından hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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        Teoman: Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.

        İbrahim Tatlıses: Annemin hemşehrisi ve en neşeli milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifalar diliyorum.

        Mahsun Kırmızıgül: Çok üzgünüm, çok sevdiğim bir insan. Dualarım seninle.

        Ersin Korkut: Dualarımız seninle Sırrı Süreyya Önder. Bir an önce aramıza dönmen dileğiyle.

        Ata Demirer: Anlatacak çok hikâyen yapacak daha çok işin var Sırrı Ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun, kalbimiz seninle.

        Seda Sayan: Allah şifa versin, dualarım seninle.

        Doğan Duru: Umarım sağlığına yeniden kavuşur. Eski komşuluk, gezi'cilik, kafelerde şakayla siyaset arasında muhabbetler güzeldi. Umutla iyi haberler bekliyoruz…

        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
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        #teoman
        #Sırrı Süreyya Önder

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