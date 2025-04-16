TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde ameliyata alındı. Önder, 12 saat süren ameliyatın tamamlanmasının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Ünlü isimler, doktorları tarafından hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanan Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Teoman: Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.

Mahsun Kırmızıgül: Çok üzgünüm, çok sevdiğim bir insan. Dualarım seninle.

Ersin Korkut: Dualarımız seninle Sırrı Süreyya Önder. Bir an önce aramıza dönmen dileğiyle.

Ata Demirer: Anlatacak çok hikâyen yapacak daha çok işin var Sırrı Ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun, kalbimiz seninle.

Seda Sayan: Allah şifa versin, dualarım seninle.