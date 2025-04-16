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        Haberler Gündem Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder babasına seslendi: Diren baba

        Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder babasına seslendi: Diren baba

        Kalp rahatsızlığı geçirmesinin ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, sosyal medya platformu X üzerinden babasına seslendi: Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:32
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        Önder'in kızı babasına seslendi
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        Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden BMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda babasına seslendi.

        Ceren Önder, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "BABAM DUAYA İNANIR, DUA EDİN..."

        En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin...

        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
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