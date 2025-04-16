TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece Beşiktaş'taki evinde kalp krizi geçirdi. Önder, yakınları tarafından Şişli'deki hastaneye kaldırıldı. Uzman doktorların yaptığı tetkikin ardından ise kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Önder ameliyata alındı. Önder'in ameliyatı 12 saat sonra tamamlandı. Yoğun bakıma alınan Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

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DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece Beşiktaş'taki evinde kalp krizi geçirdi. Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Önder'in kalbi 2 kez durdu. Doktorların çabası sonucu kalbinin tekrar çalışmasının ardından acil olarak ameliyata alındı.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEDE

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadesini kullandı.

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.



Tedavisi hastanede devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 15, 2025 "İYİ HABERLER VERMEYİ BEKLİYORUZ" DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sabah saatlerinde Önder'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Doğan şunları söyledi: "Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz." HASTANEDEN AÇIKLAMA Hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp - Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir

Takiben 23.05'te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir" denildi. AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ, YOĞUN BAKIMDA Kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatin ardından ameliyattan çıktı. Önder, yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

DOKTORLARDAN AÇIKLAMA: HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlar açıklama yapıyor: "Sayın Sırrı Süreyya Önder, 112 ekipleri tarafından entübe, nabızsız şekilde dün gece 22.41'de hastanemiz acil ünitemizie ulaştırılmıştır. 10 dakika süren kalp masajı sonrası nabız alınmış, EKG sonrası tanı konulmuştır. Tüm aortta kanama tespit edilmiştir. 23.05'te nabız durmuştur. Kalp masajı yapılarak acilen ameliyata alınmıştır. 23.35'te operasyona alınmıştır. By-pass yapılmış, kalp kapakçığı değiştirilmiştiş, aortta işlem yapılmıştır. Bu en büyük kalp cerrahi operasyonlarından birisidir. Hayati riski son derece yüksek olan bir operasyondur. 12 saat süren ameliyat sonrası işlemlerden sonra kalp dolaşım sistemiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hayati riskini korumaktadır. Nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Şuuru kapalıydı. Nörolojik değerlendirmesini şu an yapamıyoruz." "ÇOK AĞIR BİR DURUMDU" Kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Ağır bir patolojiydi. Kalp çok hırpalandığından biraz dinlendirdik. İşlem saat 04.00 gibi bitti. Çok ağır bir durumdu. Benim uzun zamandır gördüğüm en komplike durumlardan birisiydi" dedi.

Prof. Dr. Sağbaş, "Anlık olarak hastamızı takip ediyoruz. Uzun süreli bir şey söyleyemeyiz. Hastamıza hala çok kritik pozisyonda. Uzun vadeli konuşamayız" ifadelerini kullandı. RAHATSIZLIĞINI MECLİS'TE ANLATMIŞTI İstanbul'da kalp rahatsızlığı ardından ameliyat edilen TBMM Meclis Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl 16 Mayıs'ta genel kurulda rahatsızlığını anlatmıştı. Önder, "Beynime genel kurulu yönetirken pıhtı attı. Gittik; işte her şer bir hayra gebedir; pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizması, beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum" demişti. Önder şunları söylemişti: "Bunu söylemek istemezdim ama genel kurulu yönetirken beynime pıhtı attı. Gittik; işte her şer bir hayra gebedir; pankreasta tümör çıktı. Beyne pıhtı atmasıyla beraber aort anevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, saygılı ve bu kadar; aslında ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmak da, zarafetle yürütmeye çalışırken, bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. 'Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar' duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey. Bu ikinci bir dakikada söze giremeyen bütün arkadaşlar beni demokrasi dışı davranmakla itham ettiler. Muhalefetten de vekiller geldi. Şimdi tabii ki ben de bütün bunlardan kendime bir ibret, ders çıkarmazsam ayıp olacak. Bundan sonra 20 kişiden başka hiçbir arkadaşıma söz vermeyeceğim. Muhalefetten gelip burada çemkirmeselerdi diyecektim ki, 'Yine ben eski tutumumu devam edeyim.' İç tüzükse iç tüzük nasıl uygulanır hepsini göreceğiz. Ama asgari bir konsorsiyum, asgari bir zarafet, asgari bir nezaket, anlayış, hemhal olma, empati, adına ne derseniz deyin, burada hepimizin dert ettiğimiz memleketin halidir. Bir şekilde bir yol bulmaya, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun için herhangi bir iç tüzüğün bana yüklediği o saygısızlıkla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım. Onu bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum. Saygı sınırlılarını zorlasa da ben bir Sayın Vekile bu konuda herhangi bir disiplin işlemi yapmak gibi bir tutum, 40 yıllık ilkelerimi çiğnemek olur. Hiçbir saygısızlık prensiplerimi çiğnetemez, ifade edebilmesi, bunda aşırıya bile gitse, kabalaşsa bile buna tahammül etmek şeklinde gelişiyor. Vaktinizi aldım. Özür dilerim, bağışlayın beni."

HATİMOĞULLARI: BU BADİREYİ DE ATLATACAK DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek." dedi. Hatimoğulları, Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Ameliyatın zorlu ve uzun süreceğini bildiklerini belirten Hatimoğulları, "Saatlerdir ameliyatta, ameliyatın uzun süreceğini de biliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu. Bu zaman zarfı içinde başta siz değerli basın emekçileri olmak üzere, sağlık emekçileri, doktorlar, ilk müdahaleyi yapan hemşireler ve buraya gelen sayın Vali, telefonla arayan, ilgilenen siyasi parti başkanları, milletvekili arkadaşlarımız ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Hatimoğulları, Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldıkça paylaşacaklarını aktardı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür eden Hatimoğulları, "Sırrı Süreyya bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak. İnanıyoruz ki bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacak ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirecek. Arayan, soran, ilgilenen herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyorum. Sağlığıyla ilgili bilgiler aldıkça, yeni bilgiler aldıkça sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. REKLAM TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 15, 2025 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 15, 2025 ADALET BAKANI: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 15, 2025 ÖZEL: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.



Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 16, 2025 DERVİŞOĞLU: ŞİFA DİLİYORUM İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da yaptığı açıklamada, "Hastaneye kaldırılan Meclis Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder‘e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sırrı Süreyya Önder görüşlerimiz münasebetimizde sık sık münakaşa ettiğimiz ama Türkiye üzerinde tartışmaları konu olacak meseleler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz bir parlamenter arkadaşımızdır. Ağır bir hastalık süreci ile mücadele ediyordu zaten ama dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmak suretiyle ağır bir ameliyat geçirmiş. Dünya görüşlerimizin farklı olup olmaması hiç önemli değil farklı şeyler düşünebiliriz ama bu bizim insani sorumluluklarımızı yerine getirmenizi engellemez. Bir kere daha kendisine geçmiş olsun diyor şifa diliyorum" dedi. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2025 UÇUM: BU KAVGAYI KAZANMASINI TEMENNİ EDİYORUM Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum "TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği sağlık sorunu için geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. Kadim dostumun bu mücadeleden başarıyla çıkmasını canı gönülden istiyor, bu kavgayı kazanmasını temenni ediyorum. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) April 15, 2025 ERBAKAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı. ARIKAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. BABACAN: ACİL ŞİFALAR DİLERİM DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI'NDAN ÖNDER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN ZİYARET VE AÇIKLAMA İstanbul Valisi Davut Gül "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik.

Doktorlarımız tarafından… — Davut GÜL (@gul_davut) April 15, 2025 Vali Gül, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." dedi. Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

Vali Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu. Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı. "HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ" İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi. Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi. Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı. Fotoğraf, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.