Son dakika haberi! Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde arbede: Yaralılar var

Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 10 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.