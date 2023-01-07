Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyede

DHA

Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti; arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, gözaltına alınanların adliyeye sevkleri ise sürüyor.

Aralarında cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Doğukan Çep'in de bulunduğu 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.