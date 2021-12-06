Silahla rehin alan dini nikahlı eş vuruldu!

İstanbul'da edinilen bilgiye göre silahlı rehine olayı dün sabah saat 07:00 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.G. adlı bir kadın, dini nikahlı eşi İ.G.'den şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı.
ZORLA EVE GİRDİ, KADES TUŞUNA BASTI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre İ.G., uzaklaştırma kararına rağmen dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’daki eve gelip, zorla içeri girdi. Bunun üzerine öldürülmekten korkan kadın, hemen İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) arayarak polise ulaştı.
SİLAHLA, KADINI EVDE ALIKOYDU
Çağrıyı alır almaz harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede söz konusu adrese ulaştı. A.G.’nin dini nikâhlı eşi İ.G. ile kavga ettikleri, İ.G. isimli kişinin elinde silahla kadın şahsı evde alıkoyduğu anlaşıldı. Her ihtimal göz önünde bulunduruldu, olay yerine 112 sağlık ekipleri de çağrıldı.
POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Yapılan çalışmalar sonucu A.G., şüphelinin elinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra eşini rehin alan koca İ.G. silahı kendi başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Emniyetten gelen müzakere timleri, İ.G.’yı ikna etmek için uzun süre mücadele etti.
DİRSEĞİNDEN VURULUP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Zanlı ikna edilemeyince bu kez olay yerine özel harekât ekipleri çağırıldı. Özel harekat timlerince eve düzenlenen operasyon sonucu İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahıs tedavi için hastaneye sevk edildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Dirseğinden vurulan İ.G. adlı zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!