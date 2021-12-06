Silahla rehin alan dini nikahlı eş vuruldu!

İHA

İstanbul'da edinilen bilgiye göre silahlı rehine olayı dün sabah saat 07:00 sıralarında İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.G. adlı bir kadın, dini nikahlı eşi İ.G.'den şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı.

ZORLA EVE GİRDİ, KADES TUŞUNA BASTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre İ.G., uzaklaştırma kararına rağmen dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’daki eve gelip, zorla içeri girdi. Bunun üzerine öldürülmekten korkan kadın, hemen İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) arayarak polise ulaştı.

SİLAHLA, KADINI EVDE ALIKOYDU

Çağrıyı alır almaz harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede söz konusu adrese ulaştı. A.G.’nin dini nikâhlı eşi İ.G. ile kavga ettikleri, İ.G. isimli kişinin elinde silahla kadın şahsı evde alıkoyduğu anlaşıldı. Her ihtimal göz önünde bulunduruldu, olay yerine 112 sağlık ekipleri de çağrıldı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Yapılan çalışmalar sonucu A.G., şüphelinin elinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra eşini rehin alan koca İ.G. silahı kendi başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Emniyetten gelen müzakere timleri, İ.G.’yı ikna etmek için uzun süre mücadele etti.

DİRSEĞİNDEN VURULUP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zanlı ikna edilemeyince bu kez olay yerine özel harekât ekipleri çağırıldı. Özel harekat timlerince eve düzenlenen operasyon sonucu İ.G. dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahıs tedavi için hastaneye sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dirseğinden vurulan İ.G. adlı zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldığı aktarıldı.