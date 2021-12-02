Siirt'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, İdris E. idaresindeki 35 AN 9374 plakalı otomobil, Baykan-Bitlis kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen 34 FS 2629 plakalı TIR ile çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü İdris E. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Siirt ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.