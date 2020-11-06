Giresun'dan feci görüntüler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin´de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istenmişti. Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış etkili olmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, Giresun´da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12´nci kilometresinde, 22 Ağustos´ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu- Doğankent yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten şantiyeyi de sel bastı.
Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi de sele kapılarak sürüklendi, çalışanlar da bölgede uzaklaşarak kurtuldu.
Bölgede Espiye ilçesine ulaşım sağlanan Gürgenağaç köyünde sağanak etkili olurken, köprünün sele teslim olmasıyla karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapalı yolda çalışma başlattı.
Sağanak yağış uyarılarının yapıldığı bölge genelinde bazı derelerde de su seviyesi yükselirken, vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları noktasında uyarılarda bulundu.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Giresun´un yanı sıra Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.
5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
22 Ağustos´ta meydana gelen sel nedeniyle arama- kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma aracının, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmesi sonucu; jandarma uzman çavuşlar Onur Kıran, Burak Tok, Erdem Çıtır, Aykut Variyenli ve Sami Yılmaz şehit olmuştu.
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