Sıcak hava dalgası Türkiye'ye yaklaşıyor!

"Aslında kıyı Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bir süredir zaten ortalama sıcaklıkların üzerinde, ateş gibi günler geçiriyordu. Ağustos yaklaşırken Marmara ve Ege’nin tamamı ile İç Anadolu sıcaklığın artacağı bölgelerimiz olacak. Bu hafta sonu İstanbul gölgede, bir ağaç altında 35°C’yi bulacak görünüyor." diyen Öztel, şöyle devam etti:

"Ancak öncesinde önemli bir fırtına konumuz var. Günlerdir süren rüzgar Marmara’da ve Ege’de yorucu oldu. Uzun bayram tatilinin bir kısmı da kuvvetli poyraz altında geçti. Denizlerde bıraktığı beyaz fırça izleriyle kuvvetli kuzeyli rüzgarlarımız bu hafta Pazartesi ve Salı günleri de fırtına şiddetinde esiyor. Özellikle Balıkesir, Manisa ve İzmir rüzgardan olumsuz etkilenecek görünüyor. Rüzgar hamlesi, kısa süreli çıktığı sürat saatte 60-70 km’yi bulabilir.

Bu hafta orman yangınları için son derece riskli, kırmızı baremde olduğumuz günler geçireceğiz. En ufak hatayı affetmeyecek kadar kuru, nem içeriğini tamamen kaybetmiş çıtırdayan orman zeminlerinde çok dikkatli olmayı sürdürelim.

Ağustos ayı uzun vade görünümü Marmara’da mevsim ortalamalarına yakın sıcaklıklar öngörüyor, önce bu hafta sıcak hava dalgamızı gölgede kalarak yaşayalım, bir ihtimal Ağustos başlarında ateşimiz düşebilir. Herkes için sağlıklı, iyi bir hafta olsun!"

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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