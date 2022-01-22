Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama! Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözleri ile gündeme gelen Sezen Aksu ne dedi? - Güncel Haberler

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Son dakika haberi... Ünlü sanatçı Sezen Aksu, hakkındaki tartışmaların ardından ilk açıklamasını kendi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Konu ben değilim, konu memleket" vurgusu yapan sanatçı, 2010 yılında kaleme aldığı Hop Dedik şarkısının sözleri ile yeni kaleme aldığı Avcı isimli şarkının sözlerini paylaştı.

Sezen Aksu ile ilgili son çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazının ardından cemaate seslendiği konuşmasında yapmıştı. Cep telefonu ile kaydedilen ve çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

Sezen Aksu'nun aşağıdaki açıklamasında tamamı yer alan Avcı isimli şarkısında bu sözlere de göndermede bulunduğu görüldü.

İşte Sezen Aksu'nun açıklaması:

"Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi?

Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….

Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen”

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısı 2017 yılında müzik severlerin beğenisine sunulmuştu. Şarkı, yazıldıktan 5 yıl sonra bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların ardından tartışma konusu oldu. Söz konusu paylaşımlarda "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözlerinin dini değerlere hakaret içerdiği öne sürülmüştü. Aksu'ya tepki gösterenler arasında AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de yer almıştı. Açıkgöz, "Yeter! Sanat, müzik kisvesi altında değerlerimize yaptığınız saldırılara artık son verin, 'Modanız geçti', toplumumuz sizin gibilerden bıktı" ifadelerine yer verdiği Twitter paylaşımında #SezenAksuHaddiniBil etiketini de kullanmıştı. Bu etiket uzun süre sosyal medya trendlerinde yer alırken sanatçıya destek paylaşımları da gecikmedi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Sezen Aksu'ya tepki gösteren bir paylaşımı alıntılayarak "Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır" dedi.

Ünlü şarkıcı Tarkan da Sezen Aksu ile bir fotoğrafını paylaşarak “Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır” ifadelerini kullandı.

DİYANETİN DE SİYASETİN DE GÜNDEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yayımlayarak tartışmaya dahil oldu. Diyanet'in açıklamasında "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup konuşmasında "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİN ARDINDAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazının ardından cami cematine hitaben söylediği "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" sözlerine siyasiler Twitter hesaplarında yanıt verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili paylaştığı Twitter mesajında Sezen Aksu'ya da yer verirken "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da "Her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından “dil kopartmak” ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır" demişti.