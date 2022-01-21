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Cuma namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından cemaate seslendi. Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleriyle ilgili tartışmalara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı verdi:

“Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

Bu sözlerin yer aldığı ve cep telefonu ile çekildiği anlaşılan video, çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandı.