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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaate seslenerek Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleriyle ilgili tartışmalara katılmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine siyasiler Twitter hesaplarından yanıt verdi:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından “dil kopartmak” ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır. basmaya kalkanlarla siyasi ortaklık yapıp sonra da dini hassasiyet üzerinden siyaset yapmak da dinin kişisel çıkarlara alet edilmesinden başka bir şey değildir. Herkesin birbirinin inanç ve düşüncesine saygı göstermesi toplumsal barışın teminatıdır. Sayın Sezen Aksu’nun bu bağlamda yapacağı bir açıklamanın toplumsal vicdanı rahatlatacağına ve istismarları engelleyeceğine inanıyorum.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var. Sezen Aksu'yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz. Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz..

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Camileri miting meydanlarına çevirmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?