Seyir halindeki araçtan rastgele ateş açtı!

DHA

İnegöl'de dün akşam kimliği belirsiz kişi, seyir halinde olduğu hafif ticari araçtan tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Bu anlarda ise yanındaki kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

DHA'nın haberine göre görüntüler, 'Kim demiş mahalleyi kollamıyoruz' notuyla sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

SAHTE HESAPTAN PAYLAŞILDI

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, görüntünün paylaşıldığı sosyal medya hesabının da sahte olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.