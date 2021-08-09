Servis arkadan çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Tekidrağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde servis minibüsü önündeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Tekirdağ-İstanbul karayolu Kamara Dere mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) yönetimindeki 59 J 3072 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje savruldu.
SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KADIN KURTULAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
'MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU'
Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi´nin morguna gönderildi. Kazanın görgü tanığı Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.
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