İnandırıcı gelmese de Jailson'a 10 milyon Euro teklif getirildiği kulağıma üflendi. Kulüp bir takım satışlar ve 'satmış gibi yapma'lar ile (Bkz: Kaleci Ertuğrul'un Boluspor'a satılması gibi) ile 30-35 milyon Euro'luk bir bütçe yaratmayı planlıyor. Bu bütçeyi de transfere harcayacaklar. Peki nasıl gelin bakalım: