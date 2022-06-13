Ankara'da sel! Temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor

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Ankara’da bir haftadır etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu.

Geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan sağanak ilk olarak Cumartesi günü Ankara’nın Altındağ, Mamak ve Çankaya ilçelerinde yıkıma neden oldu.

Altındağ ilçesine bağlı Tatlar Mahallesinde yaşanan sel nedeniyle 27 yaşındaki İlkay Yiğit hayatını kaybetti. Aynı bölgede sel sularına kapıldığı tahmin edilen Mehmet G.’yi arama çalışmaları devam ediyor.

BAKAN KURUM HAYMANA'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Haymana ilçesinde selden etkilenen Kızılkoyunlu köyünde inceleme yaptı.

Bakan Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle dün etkili olan sağanak sonrası taşkınların yaşandığı Haymana ilçesi Kızılkoyunlu köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşerek hasar gören ev ve ahırları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, ahırları yıkılan hayvanlar için çadır ve konteyner tedarik edileceğini söyledi. Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Akyurt ilçesine geçti.

AKYURT’TA 2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt’ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt’un Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

OKULLARA ARA VERİLDİ

Yaşanan sağanak sonrası yağışların devam edeceği ve yeniden sele neden olabileceği için Ankara Valisi Vasip Şahin okullara ara verildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.”

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Akyurt'taki sel felaketinin ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

Belediye binası civarında sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makineleri ve küreklerle temizleniyor. Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor.

TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM MERKEZİ DE SU ALTINDA

Akyurt'ta etkili olan yağış nedeniyle Esenboğa Havalimanı girişi yakınlarındaki Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi ile yanındaki özel firmaya ait depolar da su altında kaldı.

Tek katlı binaların yarı yüksekliğine kadar ulaşan sel suları çekilmeye başladı.

Selde mobilya mağazası zarar gören Yasin Karataş, iş yerinin garaj kısmı ve depo bölümünün sular altında kaldığını anlattı.

Karataş, ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü ve çevresindeki esnaf arkadaşlarının zararının kendisininkinden de çok olduğunu belirtti.

Öte yandan Akyurt ilçe merkezinden daha alt seviyedeki havalimanı tarafında bulunan mahallelerin selden daha fazla etkilendikleri ve bu bölgelerdeki tarla ve bahçelerin sular altında kaldığı görüldü.

İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALAN OTOMOBİL ADETA KAĞIDA DÖNDÜ

Ankara’da Cuma günü sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.

Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan Honda markalı bir otomobil kağıt gibi ezildi.

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.