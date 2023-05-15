CHP listelerinden seçime giren 6 parti kaç vekil çıkardı?

28. Dönem TBMM Milletvekili seçimlerine Millet ittifakının büyük paydaşı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ittifakın diğer ortakları olan Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva partilerine de listelerinden yer verdi.

CHP ayrıca, Erzincan'da Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü birinci sıradan aday gösterirken, İYİ Parti'yle yaptığı ortak listeyle de İYİ Parti vekil adaylarına listesinden yer ayırdı.

Dün gerçekleşen TBMM seçimi sonucu CHP 169 milletvekilliği kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.

* Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, yurt dışı oylarla ilgili itirazlarıyla 15 vekil olarak Gaziantep'ten İrfan Karadut'un Meclis'e girebileceğini belirtti.