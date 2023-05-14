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İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde saat 20.20 itibariyle Başkent'te, İstanbul'da ve İzmir'de sandıkların yüzde 35-37'si açıldı. İşte sandıktan çıkan son durum..

Giriş: 14.05.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Seçim son dakika: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023: İstanbul - Ankara - İzmir! - CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2023
İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!
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13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde, 191 bin 885 sandıkta, milyonlarca seçmen oy kullandı. Tüm yurtta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar tercihlerini sandığa yansıttı. Türkiye genelinde saat 20.20 itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları AA verilerine göre şöyle oldu:

ANKARA (AÇILAN SANDIK: % 47.1)

Recep Tayyip Erdoğan: % 49.5

Kemal Kılıçdaroğlu: % 43.3

Sinan Oğan: % 6.6

Muharrem İnce: % 0.4

İSTANBUL (AÇILAN SANDIK: % 37.6)

Recep Tayyip Erdoğan: % 47.6

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47.4

Sinan Oğan: % 4.5

Muharrem İnce: % 0.4

İZMİR (AÇILAN SANDIK: % 45.4)

Kemal Kılıçdaroğlu: % 62.1

Recep Tayyip Erdoğan: % 32.5

Sinan Oğan: % 4.7

Muharrem İnce: % 0.6

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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