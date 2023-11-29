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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Seçil Erzan davasında yeni görüntüler! - Güncel haberler

        Seçil Erzan ve müştekilerin görüntüleri ortaya çıktı

        Seçil Erzan ile ilgili milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, paraları Erzan'a teslim ettiklerini söyleyen müştekilerle ilgili güvenlik kamera görüntüleri dosyaya girdi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:20
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          Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında, paraları Seçil Erzan’a teslim ettiklerini söyleyen müştekilerle ilgili güvenlik kamera çalışması yapıldı.

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          Yapılan çalışmalarda Seçil Erzan’ın banka içinde ve ofiste görüntüleri ortaya çıktı.

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          Ayrıca yanına gelen müştekilerin görüntüleri de elde edilerek dosyaya konuldu.

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          Görüntülerde müştekilerden Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer alıyor. İşte o görüntüler.

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