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Şebnem hemşirenin ölümüne keşif; cansız mankenin aşağıya bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayla ilgili soruşturmada, olay yerinde keşif yapıldı. Keşif anlarına ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cansız mankenin pansiyonun üçüncü katından atıldığı görüldü

31.01.2022 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili flaş gelişme! - Haberler
Şebnem hemşirenin sır ölümünde kahreden keşif!
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DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin geçtiğimiz aylarda olay yerinde keşif yapıldı.

DHA'nın haberine göre, keşif sırasında cansız manken pansiyonun üçüncü katından aşağıya bırakıldı.

KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Bu sırada bir kişi cep telefonu kamerası ile kayıttaydı. Kamera görüntülerine cansız mankenin bırakıldığı anlar yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Şebnem Köker´in ölümüne ilişkin sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan´ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Timuçin Bayhan üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek kendisinin uyuduğu sırada Köker´in aşağıya atladığını iddia etmişti. Mahkeme ara kararında sanık Bayhan´ın tutuklu yargılanma talebini de reddetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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