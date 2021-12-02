Scooterlıyı öldüren ihmale 6 yıl hapis istemi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil´in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya´nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı.
DHA'da yer alan habere göre, iddianamede İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil'in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.
ŞÜPHELİ RIZA ÖNDİL'İN İSE BİRİNCİ DERECE KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ
Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.´nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil´in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
'TAKSİTLE ÖLDÜRME SUÇU İŞLEDİ'
Şüpheli Öndil´in olay tarihi olan 26 Ekim 2021´de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil´in "Taksirle öldürme" suçuna işlediği ifade edildi.
6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede şüpheli Rıza Öndil´in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.
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