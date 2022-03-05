Savaşın 10. Gününde işte askeri kayıplar!

Rusya Ukrayna savaşında kaç asker öldü? İşte 10. gününde her iki tarafın askeri kayıpları... - Güncel Haberler

AA

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Saldırılarda en az 331 sivilin öldüğü BM tarafından açıklandı.

"10 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

AA'da yer alan son dakika haberine göre savaşın 10'uncu gününde 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti.

269 TANK VE 945 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

RUSYA: UKRAYNA'NIN 2037 ASKERİ ALTYAPISI VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Son dakika haberine göre Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.

"MARİUPOL'DA ÇEMBER DARALIYOR"

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.

"71 KOMUTA VE İLETİŞİM MERKEZİ VURULDU"

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi:

"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."

"708 TANK VE ZIRHLI ARAÇ VURULDU"

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.