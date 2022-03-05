Savaşın 10. Gününde işte askeri kayıplar!

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi. Saldırılarda en az 331 sivilin öldüğü BM tarafından açıklandı.
"10 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"
AA'da yer alan son dakika haberine göre savaşın 10'uncu gününde 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti.
269 TANK VE 945 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ
39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.
RUSYA: UKRAYNA'NIN 2037 ASKERİ ALTYAPISI VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Son dakika haberine göre Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.
"MARİUPOL'DA ÇEMBER DARALIYOR"
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.
"71 KOMUTA VE İLETİŞİM MERKEZİ VURULDU"
Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."
"708 TANK VE ZIRHLI ARAÇ VURULDU"
Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!