Binlerce ABD'liden lejyon başvurusu!

AA

Son dakika haberler... Rusya-Ukrayna savaşı dokuzuncu gününe girerken insanların savaşı başlatan Rusya’ya öfkesi artıyor. Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli ve isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Ukrayna ordusuna destek vermek üzere ABD’den binlerce talep aldıklarını söyledi.

"BAŞVURULARA GERİ DÖNÜYORUZ"

AA'da yer alan son dakika haberine göre aynı yetkili, "Ukrayna’ya gitmek isteyen insanlardan çok sayıda elektronik posta aldık. Şimdi onlara başvuru yapmalarını söylemek üzere geri dönüyoruz" dedi.

"3 BİNDEN FAZLA BAŞVURU OLDU"

Aldıkları elektronik posta sayısının 3 binden fazla olduğunu dile getiren yetkili, "Hepsini tarayıp, gidebilecekleri ayıracağız. Süreç devam ediyor. Farklı mesleki deneyimlere sahip insanlar var. Bazıları eski asker, bazıları ise savaşa katılmadan insani yardımlara destek vermek isteyen sivillerden oluşuyor" diye konuştu.

"ULUSLARARASI TOPLUMA TEŞEKKÜRLER"

Yetkili, elektronik posta gönderenlerin neredeyse yarısının başvuru formlarını doldurduklarını kaydetti. Uluslararası toplumun desteğini takdirle karşıladıklarını vurgulayan yetkili, “Özellikle Türkiye’nin desteği bizim için çok değerlidir. Destek olsa da olmasa da savaşmaya ve ülkemizi savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

RUSYA 2014'TE KIRIM'I İLHAK ETTİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Ülkede yaşanan iç savaşı fırsat olarak kullanan Rusya, Kırım’ı yasa dışı şekilde ilhak etti.

DONETSK VE LUHANKS'TA KANLI ÇATIŞMALAR

Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.

MİNSK ANTLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında 190 bin civarında asker konuşlandırdı ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden tepki çekti.

24 ŞUBAT'TA OPERASYON DÜĞMESİNE BASTI

Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta başta bu iki ayrılıkçı bölgelere olmak üzere Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Savaş 8 günü geride bırakırken, her iki taraftan binlerce askerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Rusya’nın sivil yerleşim alanlarına saldırılar düzenlemesi ile Ukrayna’da ölen sivillerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, Rus ordusunun burada önemli kayıplar verdiği söyleniyor.

RUS ORDUSU 25 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Rus ordusunun başkent Kiev’e yönelik başlattığı kara harekatı da kentin 25 kilometre kuzeyinde tıkanmış durumda.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus ordusunun savaşı iyi planlamamış olması, güçlerini entegre edememesi ve Ukrayna ordusundan güçlü bir direniş beklememesinin, Kiev’e yönelik operasyonunu durma noktasına getirdiğini ileri sürdü.

1 MİLYON UKRAYNALI GÖÇ ETTİ

Savaş dokuzuncu gününe girerken, Rusya, Ukrayna hava sahasını henüz kontrol altına alamadı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 1 milyona yakın Ukraynalı başka ülkelere sığındı.