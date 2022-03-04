Binlerce ABD'liden lejyon başvurusu!

Son dakika haberler... Rusya-Ukrayna savaşı dokuzuncu gününe girerken insanların savaşı başlatan Rusya’ya öfkesi artıyor. Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli ve isminin açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, Ukrayna ordusuna destek vermek üzere ABD’den binlerce talep aldıklarını söyledi.
"BAŞVURULARA GERİ DÖNÜYORUZ"
AA'da yer alan son dakika haberine göre aynı yetkili, "Ukrayna’ya gitmek isteyen insanlardan çok sayıda elektronik posta aldık. Şimdi onlara başvuru yapmalarını söylemek üzere geri dönüyoruz" dedi.
"3 BİNDEN FAZLA BAŞVURU OLDU"
Aldıkları elektronik posta sayısının 3 binden fazla olduğunu dile getiren yetkili, "Hepsini tarayıp, gidebilecekleri ayıracağız. Süreç devam ediyor. Farklı mesleki deneyimlere sahip insanlar var. Bazıları eski asker, bazıları ise savaşa katılmadan insani yardımlara destek vermek isteyen sivillerden oluşuyor" diye konuştu.
"ULUSLARARASI TOPLUMA TEŞEKKÜRLER"
Yetkili, elektronik posta gönderenlerin neredeyse yarısının başvuru formlarını doldurduklarını kaydetti. Uluslararası toplumun desteğini takdirle karşıladıklarını vurgulayan yetkili, “Özellikle Türkiye’nin desteği bizim için çok değerlidir. Destek olsa da olmasa da savaşmaya ve ülkemizi savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.
RUSYA 2014'TE KIRIM'I İLHAK ETTİ
Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Ülkede yaşanan iç savaşı fırsat olarak kullanan Rusya, Kırım’ı yasa dışı şekilde ilhak etti.
DONETSK VE LUHANKS'TA KANLI ÇATIŞMALAR
Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.
MİNSK ANTLAŞMASI İMZALANMIŞTI
Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında 190 bin civarında asker konuşlandırdı ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden tepki çekti.
24 ŞUBAT'TA OPERASYON DÜĞMESİNE BASTI
Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta başta bu iki ayrılıkçı bölgelere olmak üzere Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Savaş 8 günü geride bırakırken, her iki taraftan binlerce askerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
Rusya’nın sivil yerleşim alanlarına saldırılar düzenlemesi ile Ukrayna’da ölen sivillerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde Ukrayna güçleri ile Rus güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, Rus ordusunun burada önemli kayıplar verdiği söyleniyor.
RUS ORDUSU 25 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Rus ordusunun başkent Kiev’e yönelik başlattığı kara harekatı da kentin 25 kilometre kuzeyinde tıkanmış durumda.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus ordusunun savaşı iyi planlamamış olması, güçlerini entegre edememesi ve Ukrayna ordusundan güçlü bir direniş beklememesinin, Kiev’e yönelik operasyonunu durma noktasına getirdiğini ileri sürdü.
1 MİLYON UKRAYNALI GÖÇ ETTİ
Savaş dokuzuncu gününe girerken, Rusya, Ukrayna hava sahasını henüz kontrol altına alamadı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 1 milyona yakın Ukraynalı başka ülkelere sığındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!