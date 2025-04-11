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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Saraçhane protestoları: 59 öğrenci daha tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Saraçhane protestoları: 59 öğrenci daha tahliye edildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane'deki gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:47
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        59 öğrenci daha tahliye edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki gösterilerde tutuklanan öğrencilerden 59'u daha tahliye edildi. Önceki gün 103 öğrenci tahliye edilmişti.

        İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi.

        Mahkeme ‘dosyada yapılan incelemede olay anına dair görüntülerin bulunmadığına’ dikkat çekti ve kamera görüntülerinin gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasına hükmetti.

        Kararda şöyle denildi:

        “CMK’nin 100’üncü maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi olușu ve kaçma șüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC.Anayasa’sının 36’ncı md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek 09.04.2025 tarihli tensip kararı uyarınca sanıkların öncelikle teşhise esas fotoğrafları alınmamışsa fotoğraflarının alınarak atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal salıverilmeleri için bulundukları cezaevine yazı yazılmasına…”

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