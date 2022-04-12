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Show Haber'in haberine göre, gerginlik polis ekipleri olay yerine geldikten sonra da sürdü.

Akılalmaz anlarda ise sandalyeye oturup yol kesen kişinin mahalleliyi tehdit ettiği de kaydedildi. Şaşkınlık yaratan görüntüler Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.

Buna göre cadde üstünde dükkan işleten Suriyeli bir adam, iddiaya göre yolun ortasına oturup geçenlere laf atıyordu.

YENİDEN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Bir sürücü de yoldan geçemeyince kornaya bastı ve sandalyesini kaldırması için de kişiyi uyardı. Bu sırada küfür ve hakaret derken ortalık karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanın kepenklerini kapattırıp önlem almaya çalıştı. Ancak dükkan sahibinin yatışmaya niyeti yoktu.

Bu sırada yola yeniden sandalye atıp gerginliği tırmandırdı. Mahalleli yaşananlara isyan ederken, o dükkan sahibi ise karakola götürüldü.