13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğinin tespit ve cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatırken, cesedin diğer parçaları da başka bir konteynerde ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
'AŞAĞIDAKİ KONTEYNERDE FARK ETTİK'
Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, "Büyük ihtimalle bir üstteki konteynırın içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynıra gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi" dedi.
KAYIP PARÇALAR BAŞKA BİR ÇÖP KONTEYNERİNDE ORTAYA ÇIKTI
İHA'nın haberine göre, parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Olayı Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından cesedin geri kalan parçaları da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürülüp parçalara ayrılan kimliği belirsiz şahsın kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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