10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Ö.Y.'nin evine giden Şahin Ö., aralık olan kapıdan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp içeri girmek istedi. Korku ve paniğe kapılan anne kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren Şahin Ö., eski eşi ile çocuklarına dehşeti yaşattı. İki arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile 2 çocuğu ve eski eşi Ö.Y.'yi rehin aldı.
FERYATLARI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ
DHA'nın haberine göre; evden tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Evin çevresini saran polisler, çevre güvenliğini sağlarken, bu sırada ailenin rehin alındığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine zaman kaybetmeyen polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahını bırakarak, teslim olması konusundaki girişimlere rağmen ikna edilemeyen Şahin Ö., polis ekiplerince sağ bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
ÜZERİNDEN TABANCA VE 1 KUTU MERMİ ÇIKTI
Olayda korku ve panik yaşayan anne ile çocukları evden uzaklaştırıldı. Polisin yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada tabanca ile bir kutu mermi ele geçirildi. Polislerin kahramanca müdahalesi ile olası bir aile faciasının da önüne geçildi.
Yaralı Şahin Ö.'ye ilk müdahale, olay yerinde bekleyen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Şüpheli ardından polis gözetiminde ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yine polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ
Öte yandan kentte Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan şüpheli Şahin Ö.'nün, 2 yıl önce eşi Ö.Y.'yi boşanma davası öncesi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladığı, çıkarıldığı mahkemece bir süre tutuklu kaldığı cezaevinden de tahliye edilip tutuksuz yargılandığı öğrenildi.
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