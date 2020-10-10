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Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre olay, İstanbul Fatih'teki Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde Kumsal-55 isimli Balıkçı Teknesi alabora olarak batmıştır.

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir.

Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.