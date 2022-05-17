Salda Gölü ile ilgili yeni açıklama: Su seviyesi yükseldi

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Salda Gölü ile ilgili basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Salda Gölü Beyaz Adalar kısmında düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki çalışmaları anlatan Hacı Abdullah Uçan, yapılan işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

'BİLİMSEL ÇALIŞMA KURULU'NUN TAVSİYE KARARLARINA UYULMAKTA'

Hacı Abdullah Uçan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yürüttüğümüz Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarımız en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürülmektedir. Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmalarda üniversitelerimizden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve Bakanlığımız temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulu'nun tavsiye kararlarına uyulmaktadır. Bildiğiniz gibi, doğal mirasımız olan bu bölgenin eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bilimsel hassasiyetler de göz önünde bulundurularak Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Salda Gölü ve çevresi 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan

'7/24 KAMERA SİSTEMİ KURULMUŞTUR'

Çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar bölgesinde göl kıyısına araçların ve insanların girişinin yasaklandığını, taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısının kısıtlandığını hatırlatan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, "Koruma amaçlı imar planı çalışmaları yapılmıştır, akabinde alandaki kontrolsüz ve plansız kullanımlar engellenmiş mevzuata aykırı yapılaşmalar yıkılarak kaldırılmıştır. Sıfır atık yönetimi kapsamında alana atıkların toplanmasına yönelik ekipmanlar yerleştirilmiştir. Ayrıca alana gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayacak şekilde tek katlı, ahşap sökülüp takılabilir, doğayla uyumlu birimler yerleştirilmiş ve Salda Gölü'ne dumansız hava sahası oluşturularak 7/24 kamera sistemi kurulmuştur. Ziyaretçilerin otopark ihtiyacı alandan 2 kilometre uzaktaki sit alanı dışında karşılanmıştır" diye konuştu.

'KURAKLIKTAN ETKİLENEN GÖLLERİMİZDEN BİRİSİDİR'

Yapılan çalışmalarla Salda Gölü'ne atık su erişiminin engellendiğini vurgulayan Hacı Abdullah Uçan, şöyle konuştu:

"Basında Salda Gölü'ne ilişkin paylaşılan görüntüler kesinlikle atık su kaynaklı olmayıp kaynak sularının Salda Gölü ile birleştiği alandaki doğal görünümüdür. Bakanlığımızca hassasiyetle çalışmalar yürütülürken basında son dönemlerde asılsız iddialar yer almakta olup, iddiaların her birinde projelerimizle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyu yanıltılmaktadır. Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edilmiş olup sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine, çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Salda Gölü, yaşanan küresel kuraklık bakımından değerlendirildiğinde ülkemizde bu kuraklıktan etkilenen göllerimizden birisidir. Ancak kuraklığın en büyük nedeni tüm dünyada olduğu gibi küresel iklim değişikliği olup, bu kapsamda gölün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir."

'AKARSULAR GÖLÜ BESLEMEYE DEVAM EDİYOR'

İddialar arasında, Salda Gölü'nde kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle de kuraklık olduğunun yer aldığını aktaran Hacı Abdullah Uçan, "Bu bölgede kuyu açılmasına, su sondajlarına, yeni bir gölet veya baraj yapımına da kesinlikle müsaade edilmemektedir. Ayrıca çevredeki akarsular gölü beslemeye devam etmektedir. Bu sayede bölgede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü'nün su seviyesinde ocak ayından bu zamana kadar 5 santim yükselme olmuştur. Yapılan tüm projelerimiz Salda Gölü ve çevresini koruma ve bu hassas alanları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmasına yönelik projelerdir" dedi.

Basın açıklamasına katılan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de basında Salda Gölü ile ilgili yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.