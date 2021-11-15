Sahte imzayla öz oğula icra!

Denizli'de, nisan ayında İ.S.D.'nin (28) otomobiline haciz işlemi yapılmasıyla şoke eden bir olay ortaya çıktı. Fırın işleten iş insanı M.D. (53) iddiaya göre, aralarında alacak meselesinden sorun bulunan pastane sahibi oğlu İ.S.D.'nin imzasını taklit edip, 60 bin ve 70 bin lira değerinde iki ayrı senedi imzaladı.
OĞLUNUN OTOMOBİLİNE HACİZ GETİRDİ
DHA'da yer alan habere göre M.D., ardından senetler ödenmediği gerekçesiyle oğlu hakkında icra işlemi başlattı, oğlunun otomobiline haciz kararı aldırıp yediemin otoparkına çektirdi. Otomobili haczedilen İ.S.D. senetlerdeki imzaların kendisine ait olmadığı, taklit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İMZASI TAKLİT EDİLMİŞ
Soruşturma kapsamında senetlerdeki imzalar kriminal incelemeye alındı. İncelemede imzaların İ.S.D.'ye ait olmadığı taklit edildiği belirlendi.
15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Bunun üzerine savcılık M.D. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturma aşamasında ifadesi başvurulan M.D. imzaların oğluna ait olduğunu belirtip, "Sahtecilik yapmaya veya başka şekilde haksız para kazanmaya ihtiyacım yoktur. Alın teriyle çalışarak milyonlarca değerinde taşınmaz, onlarca çalışana ulaştım. Maddi durumum oldukça iyidir. Oğlum sahteciliği kendisi yapmakta ve bana iftira atmaktadır. Ben de kendisinden davacı ve şikayetçiyim. Kendisine icra takibi başlattığım ve annesine karşı boşanma davası açtığım için kızgınlıkla şikayette bulunmuştur. Oğlum farklı farklı imzalar kullanarak, kötü niyetli olarak beni şikayet etmiştir. Farklı imzalar kullanarak beni dolandırmaya çalışan oğlumdan şikayetçiyim. Senetlerdeki imzalar oğluma aittir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
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