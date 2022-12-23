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Türkiye'yi şoke eden sahte doktordan şaşırtan talep!

Türkiye'yi şoke eden sahte doktor Ayşe Özkiraz, tutuklu bulunduğu cezaevinde şaşırtan bir talepte bulundu. Özkiraz'ın tıp fakültesini kazanmak istediği ve cezaevi yönetiminden üniversite sınavına hazırlık kitapları istediği öğrenildi

Giriş: 23.12.2022 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sahte doktordan şaşırtan talep!
Sahte doktordan şaşırtan talep!
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İHA

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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