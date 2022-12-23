Sahte doktordan şaşırtan talep!

İHA'nın haberine göre, Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.