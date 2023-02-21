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Şahan Gökbakar ile Lütfü Savaş arasında Rönesans Rezidans tartışması

Oyuncu Şahan Gökbakar, Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili Hatay Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın sorumluluğu olduğunu iddia ederken, Lütfü Savaş bu iddiaya yanıt verdi

Giriş: 21.02.2023 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şahan Gökbakar ile Lütfü Savaş arasında Rönesans Rezidans tartışması
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem sonrası, Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili olarak Oyuncu Şahan Gökbakar "Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş" derken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "Ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir" dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar, Hatay merkezli Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili Twitter'da Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın sorumluluğu olduğunu iddia ederken, Lütfü Savaş bu iddialara cevap verdi.

Şahan Gökbakar, "CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AKP Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AKP'li olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor" dedi.

SAVAŞ YANIT VERDİ

Lütfü Savaş da Şahan Gökbakar'a yanıt verdi. Savaş, "Sevgili Şahan Gökbakar; bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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