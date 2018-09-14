Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Alaattin Çakıcı’ya verilen süresiz sağlık raporunun ardından açığa çekilen eski başhekim Tekin A. ile Çakıcı raporunda imzası bulunan 6 uzman doktor dahil 21 hekim gözaltına alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın sağlık raporuna ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alaattin Çakıcı’ya Sınırsız Ziyaret İzni” başlığı ile muhtelif medya organlarında çıkan haberler hakkında ilk olarak Bakanlığımızca 02.07.2018 tarihinde inceleme başlatılmış ve iki müfettiş görevlendirilmiştir.

Söz konusu haberlerde yer alan “Bakanlığımızın düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği” yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir.

Daha sonra Bakanlığımıza ulaşan iddialar üzerine 07.09.2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatılmış, inceleme devam etmekte iken 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine de 13.09.2018 tarihinde iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsam genişletilmiştir. Ayrıca bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü görevlerinden alınmıştır. Bakanlığımız konuyu hassasiyetle takip etmekte olup sorumluluğunun bilincinde olarak gerekli iş ve işlemleri kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis etmiştir. Bundan sonra da üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir."

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu belirtilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda "Çakıcı'nın hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi ve sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıkların kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir" denilmişti.