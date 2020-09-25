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Sağlık Bakanı Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca; "Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68" açıklamasında bulundu.

"Gün boyunca Samsun, amasya, Çorum, Ordu ve Sinop'un hastalıkta geldiği noktayı gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi, son bir haftada vaka sayısında yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Son bir haftada vaka sayılarında Amasya'da yüzde 40, Ordu'da yüzde 30 ; Çorum'da, Sinop'ta ve Tokat'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68. Şu anda ilave sert tedbirler alma planımız olmadığını söyleyebilirim. Türkiye genelinde şu anda alınan kararlar dışında ilave bir yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. ifadelerine yer verdi" şeklinde konuştu.

"AŞIYLA İLGİLİ ÖNÜMÜZDE DAHA BİRÇOK AY VAR"

"Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir. Fakat akat önümüzde daha birçok ay var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın kararlılığından çıkalım. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin" diyen Bakan Koca sözü sağlık çalışanlarına yapılan şiddete getirdi.

"SAĞLIKÇILARA ŞİDDET GÖSTERENİ BU TOPLUM DIŞLAR"

Koca, "İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif sonucu çıkan kişi sayısındaki artış aynı derecede olmasa da önemlidir. Asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayıyı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlıdır. Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımları, hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım.

"DÜNYADA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI"

Geldiğimiz nokta dünyadaki durum örneği olmadığı sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Sağlık alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Kovid 19 sayısı tüm dünyada hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. DSÖ ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir.

"KARŞIMIZDA ARTIK İKİ VİRÜS BUNLARI YENEBİLECEK ÜÇ TEDBİR VAR"

Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid19 olduğunu düşünebilirsiniz. Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe...

"GÜCÜ AYAKTA TUTABİLMEK SALGINLA MÜCADELENİN ALTIN KURALI"

Bir nefeslik sıhhatin ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahade ettik. Sizden ricada bulunuyorum, bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın. Sağlık Bakanı Koca, "İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." açıklamasında bulundu. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.

"YEREL ŞARTLARA GÖRE MÜCADELELERDEN SONUÇ ALMAKTAYIZ"

Kullandığımız ilacın durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. İçişleri Bakanlığımızla işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirlerin yanısıra illerimizde hıfzıssıha kurulumuzda yerel tedbirler var. Yerel şartlara göre yerel mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın mücadelede geldiği noktayı bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini gözden geçirdik. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde 30'dan fazla düşüş sağlandı. Amasya'da yüzde 40, Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Son bir haftada polikliniklere başvran hasta sayısında yüzde düşüş var. Ordu'da yüzde 30, Sinop 'ta yüzde 50 düşüş var.

"TÜRKİYE'DE YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 61'DİR"

Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş olmaktayız. Samsun'da yatak doluluk oranı yüzde 62, yoğun bakım yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 40. Önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ilave ediyoruz. Amasya'da yoğun bakım doluluk yüzde 75. İlave olarak 36 yoğun bakım ilave ediyoruz. Çorum'da yatak doluluk yüzde 47, yoğun bakım yüzde 60, solunum cihazı yüzde 41. Çorum'da ise 27 yoğun bakım ilave ediyoruz. Ordu'da yatak doluluk yüzde 38, yoğun bakım yüzde 69. 76 yatak daha ilave ediyoruz. Sinop'ta yoğun bakım yüzde 71. Sinop için yoğun bakım ilavemiz 19 yatak oldu. Tokat'ta yoğun bakım yüzde 70, solunum cihazı yüzde 36. 18 yatak ilave ediyoruz. Aynı oranları Türkiye geneli için vermekte fayda görüyorum. Türkiye'de yatak doluluk yüzde 61, yoğun bakım yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 33. Filyasyon ise tüm Türkiye'de aşı çözümüne, hastalık son bulana kadar önemini korumaya devam edecek. Yüzde 98,7'ye filyasyon ekibimiz ulaştık.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 'HAYALİM' DEDİĞİ PROJE GERÇEKLEŞİYOR"

6 ilimizin her birinde filyasyondaki gücümüzü daha da arttırıyoruz. Samsun fiylasyon ekibi 175, Amasya 54, Çorum 122, Sinop 39, Tokat'ta 100 filyasyon ekibimiz sahada. Yatırım ve planlamalar devletimizin uzak görüşlü, ilerici sağlık politikasının meyveleridir. Şehirlerin şehir hastanesi hayalleri bir bir gerçek olmakta sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehirleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Samsun'a 1000 yataklı şehir hastanemizin ilavesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak. Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatına devam ediyoruz. Vezirköprü, Kavak, 19 Mayıs Devlet Hastanemizi bu yol tamamlayacağız. Çorum'da ikinci basamak sağlık tesisi altyapımız iyi bir noktada. Erol Olçok Eğitim Hastanemiz yeni yerine taşınmıştır. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin projelerine başlıyoruz. Sinop'ta geçen yıl yeni hastanemizi hizmete aldık. Erfelek hastanesinin ihalesini yapacağız. Türkeli hastanesinin arsa tahsisi tamamlandı. Ordu'da sağlık altyapımızın eksikliklerinin tamamlanması için çalışıyoruz. Şehir hastanesinin projelerini tamamlamak üzereyiz. Üniversite içinde yapacağımız şehir hastanesi uygulama ve eğitim hastanesine uygun hazırlanmıştır. Akkuş ilçe devlet hastanemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Amasya'da Sabuncuoğlu Şerafettin hastanemiz yükü çekmektedir. 600 yataklı hale getirilmesi için ek yatırım tekliflerini yapmış bulunuyoruz. Tokat Turhal devlet hastanesini hizmete sunmuş olduk. Çok sayıda aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık istasyonu yatırım istasyonu inşaatları devam etmektedir.

"SAYIN BÜYÜKELÇİYE ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI HATIRLATMAK İSTERİM"

Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamayı talihsiz buluyorum. Bu dönemde özellikle Maliye Bakanlığımız dahil olmak üzere üniversite hastanelerimiz ve bakanlığımızın bu anlamda ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek üzerine bir yaklaşım içinde oldu. Bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığını söylemek istiyorum. Bu süreçte ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemlerde de ödeme planı yapılması istendiği dönemde sayın büyükelçinin bu şekilde açıklaması talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmelerini hatırlatmak istiyorum.

"OKULLARLA İLGİLİ YENİ DURUM KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA"

Okulların açılmasıyla ilgili özellikle vaka sayısında gelen eğitim alan öğrenciler için söylüyorum, herhangi bir artış olmadığını, sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de genelinde 3-4 il dışında vaka sayılarının, yani test yapılarak pozitif bulduğumuz vakalardan bahsediyorum, hastanelerdeki hastanelerden bahsetmiyorum, vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu ifade etmek istiyorum. Yüzde 30'lardan yüzde 55-60'lara kadar düştüğünü söyleyebilirim. Şu dönemde vaka sayısının ayrıca düştüğü bir dönem olduğunu. 1. sınıf, hazırlık ve tercihe bağlı olarak gelen öğrencilerimizde önemli bir sorun olmadığını, Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda salgının seyrini değerlendirerek kademeli geçişi gündeme alacaktır.

"SAĞLIK PERSONELİ İÇİN ALIM BAŞLATACAĞIZ"

Özellikle bu dönemde açılan hastanelerimiz oldu, açılacak hastanelerimiz var. Bir çalışmanın yapıldığını, önümüzdeki zannediyorum 1-2 hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağını, ne zaman alınması gerektiğiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmış olacağız. Bu çok uzak değil, önümüzdeki haftalar. Bu yıl alım için çıkmış olacağız.

"HES KODU UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Özellikle şu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını söyleyebilirim. Şu an aldığımız tedbirlerle vaka sayısının giderek düşmeye başladığını ifade etmiştim. Bu yer yer bazı illerimizde artış sözkonusu olduğunda il hıfzıssıha kurullarımız bu kararları alabilme yetkisine sahip. Şu an Türkiye genelinde ilave bir yasak düşünülmüyor. Ama özellikle şu dönemde bizim tedbirlere uyumumuz son derece önemli. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde biraraya gelişlerin, kapalı ortamlarda fazla olmasıyla viral vakalarının artacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylar bu etkinin azalabilmesi, bulaşın azalabilmesinin en önemli engellerinden birisi mesafe ve maske olacak. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylar daha hassasiyetle, yaygın bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bununla ilgili ceza dahil olmak üzere bazı önlemler devreye girmiş durumda. İlave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bizim bütün vakalarımız HES sisteminde yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonlarını sağlamak noktasında birçok alana girişte HES uygulaması yaygınlaşabilir ve yaygınlaştırmak istiyoruz.