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Samsun'da konuşan Bakan Koca, "İl merkezimiz ve ilçelerimizde bugüne kadar pek çok sağlık yatırımı hayata geçirdik. Sayın valimizle az önceki görüşmemizde bu yatırımlara ek olarak Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. İncelemelerimizi tamamladıktan sonra akşam bu konuda daha detaylı açıklamalarımız olacak" dedi.

"VAKA ARTIŞ HIZIMIZ KONTROL ALTINA ALINDI"

Bakan Koca, "6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı.

Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu.

"SAMSUN ÖNEMLİ BİR İNSAN HAREKETİNE MARUZ KALIYOR"

Samsun ve civar illerde bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Yaz sonunda diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayısının daha da aşağı doğru düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak.

"TEMASLARI NE KADAR ERKEN TEŞHİS EDERSEK O KADAR BAŞARILI OLURUZ"

Samsun'da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkarmış olduk. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Samsun'da ise temaslıları takip süremiz 9 saate inmiş durumda yani Türkiye ortalamasının da altında.

Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarım olacak; İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17. Ama hasta oranımız yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstünde daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak, başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve bizlerin görevi. Temaslıları ne kadar erken teşhis edersek salgın kontrolünde de o kadar başarılı oluruz. Türkiye, temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Samsun'da da yoğun bir şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli gücümüz. Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum" diye konuştu.