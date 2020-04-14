Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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