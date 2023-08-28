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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sağanak yağışta evin çatısı çöktü!

        İzmir'de çatısı çöken evde 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        İzmir'de etkili olan sağanak yağışta bir evin çatısı çöktü. Feci olayda 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:07
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        Sağanak yağışta evin çatısı çöktü!
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        İzmir’in Bayındır ilçesinde yağış sonucu çatısı çöken evdeki kadın ile iki çocuğu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede iki katlı evin çatısı, dün geceki yağmurun etkisiyle çöktü. Evdeki Nejla Erçolak (35) ile çocukları B. (11) ve N. Erçolak (6) yaralandı.

        Komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen Nejla Erçolak, Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Evde yaralı bulunan kedi için de komşuları Bayındır Belediyesi veterinerlik biriminden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kediyi tedavi altına aldı.

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        #son dakika
        #İzmir
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